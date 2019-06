Skandal w Łodzi! Niepełnosprawny upokarzany przez „sędzię”. Musiał czołgać się po podłodze

Władza nad drugim człowiekiem deprawuje. Tę tezę udowadnia przypadek „sędzi” Joanny K., która podczas rozprawy upokarzała oskarżonego inwalidę z amputowaną nogą i zmusiła go do tego by czołgał się po ziemi do stołu sędziowskiego.

Rzecznik Dyscyplinarny, sędzia Piotr Schaba wszczął postępowanie przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Łodzi w związku z poniżającym traktowaniem niepełnosprawnego oskarżonego. Największe kontrowersji budzi sprawa „sędzi” Joanny K. która miała kazać czołgać się przesłuchiwanemu niepełnosprawnemu.

„Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegającego na uchybieniu godności urzędu przez to, że 24 lutego 2017 roku w Łodzi, jako przewodnicząca składu orzekającego w sprawie przeciwko ustalonemu oskarżonemu , podczas rozprawy, wydając oskarżonemu polecenie dotarcia do stołu sędziowskiego, dopuściła do sytuacji, że oskarżony, będący osobą niepełnosprawną w związku z amputacją nogi, poruszając się z miejsca dla osób oskarżonych do stołu sędziowskiego, a następnie wracając na swoje miejsce, przemieszczał się czołgając po podłodze za pomocą rąk i nogi, bez użycia kul ortopedycznych, wózka inwalidzkiego lub zapewnienia pomocy innej osoby, przez co naruszyła wynikający z art. 40 Konstytucji RP oraz art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zakaz poddawania poniżającemu traktowaniu, a także wynikający z art. 82 § 1 ustawy.” – napisał w komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny, Piotr Schaba.

Sprawa jest naprawdę bulwersująca i trudno sobie wyobrazić, że coś takiego mogło wydarzyć się w nowoczesnym państwie, w XXI wieku. Nie wiadomo czy pani Joanna K. orzekała w PRLu i praktyki z systemu słusznie minionego z przyzwyczajenia stosowała w czasach obecnych w swojej pracy, czy też jest to młódka której władza zbytnio uderzyła do głowy.

Za upokorzenie oskarżonego odpowiedzą również sędziowie pomocniczy, którzy w żaden sposób nie zareagowali na decyzję podjętą przez ich koleżankę.

Źródło: Komunikaty Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów