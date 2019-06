Smutek, żałoba i strach. W rodzinnych stronach zamordowanej Kristinki odwołano imprezy. Apele władz o czujność

W związku ze śmiercią 10-letniej dziewczynki, której ciało znaleziono w czwartek w lesie koło Żarowa, gmina odwołała imprezy i uroczystości, które miały się odbyć w weekend – informuje Urząd Miasta w Żarowie. Gmina apeluje też do właścicieli prywatnych systemów monitoringu o zgłaszanie się do ratusza.

Ciało dziewczynki znaleziono w czwartek około godziny 17 w lesie, sześć kilometrów od miejscowości Mrowiny, gdzie mieszkała. Ciało znalazła kobieta, która była w lesie na spacerze.

Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny. Jak poinformowała świdnicka prokuratura, ujawnione na ciele dziewczynki obrażenia świadczą o tym, że sprawca lub sprawcy dokonali zabójstwa.

W piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu odbywa się sekcja zwłok dziecka. Policja apeluje do mieszkańców o wszelkie informacje, które mogą pomóc w dochodzeniu.

Jak poinformował Leszek Buchowski z Urzędu Miasta w Żarowie, w związku z tragicznym wydarzeniem, w wyniku którego życie straciła 10-letnia Kristina, wszystkie imprezy i uroczystości planowane przez gminę na weekend zostały odwołane.

„Wyjątkiem jest tylko charytatywna impreza na rzecz jednego z mieszkańców, która odbędzie się w sobotę, ale bez oprawy muzycznej” – dodał.

Poinformował, że gmina apeluje do właścicieli prywatnych systemów monitoringu o zgłaszanie się do ratusza. „Pozwoli to na zbudowanie bazy, z której w sytuacjach kryzysowych, będą mogły skorzystać służby” – wyjaśnił.

Buchowski przekazał, że rodzina dziecka ma od wczoraj zapewnioną pomoc psychologiczną. „Zamierzamy też przeprowadzić zajęcia z dziećmi, zastanawiamy się jeszcze nad ich formą. Chcemy rozmawiać z dziećmi zarówno o kwestii bezpieczeństwa, jak również o tym, co się wydarzyło” – mówił.

Z kolei burmistrz Żarowa Leszek Michalak opublikował apel do rodziców i opiekunów dzieci o zachowanie daleko idącej ostrożności. „Prosimy o to, by pouczyć dzieci, by nie nawiązywały żadnych kontaktów z nieznajomymi osobami i natychmiast powiadamiały Was o próbach nawiązania kontaktu przez osoby, których nie znają w świecie realnym, jak i na wszelkiego rodzajach portalach internetowych lub za pośrednictwem telefonów i smartfonów” – wskazał.

„Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki w drodze do szkół, na zajęcia pozalekcyjne oraz po tych zajęciach, a jeśli macie Państwo możliwość włączenia w ich telefonach monitoringu pobytu, to proszę to zrobić” – zaapelował.

Burmistrz zapewnił, że gmina dołoży wszelkich starań, aby podnieść stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez uruchomienie dodatkowego monitoringu miejsc, w których przebywają dzieci. (PAP)