Drżyjcie narody przed Turkmenistanem. Jego dzielny prezydent Berdimuhamedow rozprawi się z każdym wrogiem [VIDEO]

Prezydent Turkmenistanu znów popisał się swymi umiejętnościami prawdziwego twardziela. Państwowa telewizja wyemitował reportaż pokazujący jak jedzie na rowerze i strzela.

Gurbanguly Berdimuhamedow, prezydent Turkmenistanu lubi pokazywać swe niezwykłe „umiejętności”. Wszystkich, którzy myśleliby o najechaniu jego kraju przyprawią o drżenie nóg i sprawią, że porzucą swe niecne zamiary.

Tym razem prezydent popisał się swymi strzeleckimi umiejętnościami w czasie jazdy na rowerze. Państwowa telewizja nadała 30-minutowy reportaż pokazujący jego nadludzkie możliwości, którymi popisywał się w czasie inspekcji policji. Jechał rowerem, jedną ręką trzymał kierownicę, a druga strzelał do tarczy pokazując jaki los spotka wrogów Turkmenistanu.

– Brawo, brawo panie prezydenci – krzyczeli i klaskali przypatrujący się pokazowi wojskowi i policyjni dowódcy.

Na samą inspekcję Gurbanguly Berdimuhamedow przyjechał pozłacaną ciężarówką Mercedes wyposażoną nawet w automatycznie rozsuwający się schody. Zupełnie jak na statkach kosmicznych. Prezydent jest on nie tylko wspaniałym strzelcem kolarzem, ale też asem lotnictwa, który potrafi zapanować nad każdą maszyną. Berdimuhamedow skacze tez ze spadochronem, prowadzi samochody rajdowe, helikoptery, a nawet wojenne kutry.

Turkmenistan's president doing pistol target practice while riding a bicycle, because obviously pic.twitter.com/hXYXu70AJ3

— Peter Leonard (@Peter__Leonard) June 14, 2019