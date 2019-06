Elektroniczny nos wyczuwa zepsute jedzenie! Wynalazek potrafi nawet odróżnić colę od pepsi

Nos elektroniczny potrafi wykryć nieświeżą żywność. To wielka szansa dla konsumentów, którzy nie muszą teraz polegać tylko na oświadczeniu producenta żywności, co do daty ważności spożycia.

Nos elektroniczny działa na tej samej zasadzie co noc naturalny, ale funkcję receptorów spełniają czujniki przesyłające sygnał do komputera.

Żywność zawiera bakterie, które na skutek upływu czasu lub niewłaściwego składowania psuje się. Człowiek po jakimś czasie potrafi swoim narząd węchu wyczuć ten stan. Najczęściej jest już jednak za późno.

Elektroniczny nos wyczuwa ten stan o wiele szybciej i wiele wcześniej. Peres Food Snifer do łączności z aplikacją w telefonie korzysta z technologii Bluetooth. Tą drogą przesyła dane odnośnie przydatności produktu do spożycia. Urządzenie można zabrać do sklepu i sprawdzić, czy zakupiony towar, np. mięso, jest na pewno świeży.

Sztuczny nos ma nieprawdopodobne zastosowanie potrafił odróżnić czy do danej herbaty czy kawy są dodane jakościowo gorsze składniki. Potrafi odróżnić Coca Colę od Pepsi, a nawet wykryć podrobione wino.

Źródło: Wiedza i życie