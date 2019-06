Niepokojące sygnały z warszawskiego Targówka. Doszło do ataku Ukraińców z użyciem noża?

W sieci coraz popularniejsza staje się historia opowiedziana przez pewnego internautę, według której w czwartkowe popołudnie jego ojciec został zaatakowany na przystanku autobusowym przez Ukraińców. Policja nie była zbyt chętna do łapania sprawców.

Do groźnego zdarzenia miało dojść w czwartek około godziny 15 na przystanku „Młodzieńcza” w warszawskiej dzielnicy Targówek. Wg relacji grupa Ukraińców miała napaść z nożem na starszego mężczyznę.

„W czwartek około 15 na przystanku Młodzieńcza w Warszawie Ukraińcy próbowali zabić mojego ojca. Nic mu nie zabrali, po prostu zaatakowali nożem” – zaczyna swoją historię użytkownik portalu wykop. Zaznaczmy – użytkownik aktywny od kilku lat i posiadający pewną renomę, a więc nie kompletnie przypadkowy Internauta.

„Dobrze wiemy jak działa w tym kraju policja więc piszę do was, może ktoś przypadkiem nagrał to albo zrobił zdjęcie awanturujących się w autobusie Ukraińców. Autobus 527, 13 czerwca około godziny 15. Wg ojca, wisieli na poręczach przy wejściu do autobusu i uniemożliwiali wchodzenie do pojazdu. Gdy wysiadł na przystanku Młodzieńcza jeden z nich uderzył go w tył głowy i wtedy wbili mu nóż w szyję” – opisuje szczegóły historii.

„Całe szczęście że nie trafili zbyt dobrze bo trochę niżej i by już go nie uratowali. Policja z karetką przyjechała na miejsce, nie zabrali go do szpitala, ojca tylko spisali mówiąc że dużo wezwań na Ukraińców mają w tej okolicy. Dowiedziałem się dopiero dziś, pół twarzy ma spuchnięte. Jeśli ktoś to widział albo ma jakiś film/zdjęcie to prosiłbym o podesłanie. Dzięki!” – kończy swój apel.

Na dowód zamieszcza zdjęcie z raną kutą szyi. Na ten moment policja nie zabrała stanowiska w tej sprawie.

Dlatego apelujemy również – jeśli ktoś był świadkiem zdarzenia albo ma nagranie dokumentujące zdarzenie, prosimy o zgłoszenie się do najbliższego komisariatu.

Źródło: wykop.pl/wolnosc24.pl