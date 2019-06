Popularna telewizja dla dzieci wspiera tęczowe ruchy. Polskie dzieci również ją oglądają

Cartoon Network, czyli jeden z najpopularniejszych amerykańskich kanałów telewizyjnych dla dzieci, dostępny również za granicą w tym także w Polsce, promuje czerwiec jako miesiąc LGBTQ, przyłączając się do tak zwanego „Pride’u”.

Cartoon Network, wykorzystując postacie z jednego ze swoich najpopularniejszych programów telewizyjnych (animowanej serii „Powerpuffs Girls”), umieściło na Twitterze post w którym chcą ” życzyć wszystkim HAPPY PRIDE i zachęcić wszystkich naszych fanów LGBTQ + do dumy przez cały rok”. Aby zwiększyć zasięg mediów społecznościowych na Twitterze, postowi towarzyszyły hashtagi #pride, #happypride, #powerpuffyourself, #pridemonth i #powerpuffgirls. W następnych tweetach zaś, stacja promowała różne tęczowe gadżety.

We want to wish everyone a HAPPY PRIDE and encourage all of our LGBTQ+ fans to stand proud all year long! 💖🦄🌈✨⁣

⁣#pride #happypride #powerpuffyourself #pridemonth #powerpuffgirls pic.twitter.com/hR8ZJ9ry1D

— Cartoon Network (@cartoonnetwork) June 2, 2019