Próba samosądu w Morwinach! Nieznani sprawcy zaatakowali posiadłość koktajlami Mołotowa

Do próby samosądu doszło w miejscowości Morwiny, gdzie przed kilkoma dniami doszło do brutalnego morderstwa 10-letniej Kristiny. Nieznani sprawcy obrzucali koktajlami Mołotowa posesję, na której mieszkają dwaj mężczyźni zatrzymani przez policję i składający zeznania w sprawie morderstwa.

Dwaj mężczyźni z Morwin pod Wrocławiem składali zeznania w związku z morderstwem Kristiny. Nie byli oni jednak przesłuchiwani w charakterze oskarżonych, ale świadków. Po złożeniu zeznań zostali wypuszczeni do domu.

Jak jednak wiadomo plotki szybko się roznoszą – to one zapewne były przyczyną ataku na posesję mężczyzn. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. „Gazeta Wrocławska” podaje, że nieznani sprawcy wrzucili za ogrodzenie kilka koktajli Mołotowa.

Na miejsce wezwana została Straż Pożarna, która ugasiła pożar, na szczęście nikomu nic się nie stało. W sieci natomiast pojawiły się apele o to, by…spalić całą rodzinę mężczyzn, którzy składali zeznania.

Policja apeluje jednak o spokój. – Proszę by zostawić wyjaśnienie tej sprawy policji. Jeśli ktoś chce nam pomóc i ma ważne informacje niech je zgłosi policji – mówi Krzysztof Zaporowski z dolnośląskiej policji.

Według najnowszych informacji policja trafiła na trop mordercy 10-latki. Choć są to informacje nieoficjalne, to jak twierdzą dziennikarze WP.pl mężczyzna, który wcześniej był głównym podejrzanym, został już namierzony.

Przypomnijmy, iż sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu 10-letniej dziewczynki były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Prokuratorzy wskazali, że zabójstwo miało podłoże seksualne.