Rosjanie zachwyceni z ocieplenia klimatu. Zyskają ogromne połacie ziemi, na których teraz nie da się żyć

Ocieplenie klimatu to prawdziwe zbawienie dla Rosjan, pisze szwajcarska gazeta Baublatt. Jak się okazuje, już za kilkanaście lat, blisko 13 milionów kilometrów kwadratowych zdecydowanie zyska na atrakcyjności do życia.

Obecnie, znaczna część azjatyckiej części Rosji mówiąc wprost, nie nadaje się do życia. Trudne warunki, a szczególnie temperatura bardzo mocno utrudniają ewentualne rozbudowy miast. Zresztą, sami obywatele nie są zbytnio zainteresowani zamieszkaniem w tej części kraju.

Wszystko to jednak może się zmienić. Według badań przedstawionych przez Naukowców z Federalnego Centrum Badawczego w Krasnojarsku, do 2080 roku klimat zmieni się na tyle, że tereny obecnie niezamieszkane będą bardzo atrakcyjne dla ludzi.

Obecny poziom tzw. wiecznej zmarzliny to około 65 procent terenów Federacji Rosyjskiej, po kilkunastu latach znacznie się to zmieni do 40 procent.

Regiony o rozwiniętej infrastrukturze i wysokim potencjale rolniczym zostaną najprawdopodobniej zaludnione jako pierwsze – twierdzi prowadząca badania dr hab. Jelena Parfinow.

Dziennikarze przypominają również, że bardzo zainteresowani zamieszkaniem na „nowych terenach” prawdopodobnie będą Azjaci, głównie Chińczycy. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby politycy rosyjscy zdecydowali się na masową imigrację obywateli z państwa środka.

Źródło: Baublatt.ch / NCzas.com