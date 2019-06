SZOK! Filmy z Hollywood będą ocenzurowane w Polsce? „Jak można coś takiego ludziom pokazywać?” [VIDEO]

W najnowszym wywiadzie popularny youtuber Wapniak i Sławomir Mentzen rozmawiali o durnym prawie obowiązującym w Polsce. Można byłoby się śmiać, gdyby nie to, że te przepisy niszczą, a w najlepszym razie utrudniają, ludziom życie.

Jednym z poruszanych w rozmowie tematów była kwestia gry w pokera w Polsce, która jest ustawowo zakazana. Wapniak wspomniał o grze „Red dead redemption 2”, która wyszła niedawno w Polsce.

– Dla Polaków, tylko dla Polaków wycięta jest możliwość gry w pokera na dzikim zachodzie. Polacy nie mogą grać w pokera, bo jest ustawa hazardowa, więc jest zakaz pokazywania gry, więc to jest wycięte – przypomniał Wapniak.

– To prawda w Polsce nie można dopuszczać jakiejkolwiek gry w pokera (śmiech). Ja nie wiem jak te filmy Hollywoodzkie wychodzą, gdzie grają w pokera. Trzeba by się zastanowić, czy z tych filmów, które się dzieją w Las Vegas nie trzeba powycinać niektórych siejących zgorszenie scen – odpowiadał Mentzen, co faktycznie byłoby logicznym następstwem obowiązujących w Polsce przepisów.

– To jest skandal, że faceci siedzą przy stoliku i grają w karty. Po prostu jak można takie rzeczy ludziom pokazywać – kpił wiceprezes partii KORWiN. W związku z takimi, a nie mądrzejszymi przepisami w Polsce, gracze mogą cieszyć się ubogą wersją gry, a już niedługo zapewne czeka nas cenzura w kolejnych dziedzinach, w których mogłyby być promowane gry w karty etc.

Więcej przykładów rodem z PAŃSTWA Z TEKTURY, czyli Rzeczypospolitej Biurokratycznych Absurdów, znajdziecie w tym filmiku: