Trump wkurzył się na „New York Times”. „To prawdziwi tchórze i wrogowie narodu”

Amrykański dziennik „The New York Times” opublikował artykuł, w którym opisuje interwencję wywiadu w rosyjską sieć energetyczną. – To wirtualny akt zdrady – odpowiada Donald Trump.

Prasa zasugerowała, że Amerykanie umieścili złośliwe oprogramowanie w rosyjskiej sieci energetycznej, by móc przeprowadzać cyberataki.

Według źródeł dziennika, praktyki te są stosowane od 7 lat. Rozpoczęły się za rządów Baracka Obamy i trwają nadal, choć Trump wcale nie musi o nich wiedzieć. Podobno potwierdzają to anonimowo byli i obecni pracownicy administracji.

Prezydent Trump zdecydowanie odcina się od tych doniesień. – To wirtualny akt zdrady. Niegdyś wspaniała gazeta, dziś desperacko poszukuje sensacji. Historii, każdej historii, nawet jeśli to szkodzi naszemu państwu – napisał na Twitterze.

– To, co piszą nie jest prawdą. Mamy dzisiaj skorumpowane media, które nie znają granic. Zrobią i napiszą cokolwiek tylko trzeba, bez najmniejszego względu na konsekwencje. To prawdziwi tchórze i – bez cienia wątpliwości – wrogowie narodu – stwierdził prezydent USA.

…..ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019