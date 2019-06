Urzędnicza „oszczędność”. Gdynia postawi hamaki miejskie. Jedynie 25 tys. złotych za sztukę!

Już na początku lipca w parku Rady Europy w Gdyni stanie pięć hamaków miejskich. To projekt, który zdobył uznanie mieszkańców w Budżecie Obywatelskim w 2018 roku. Zastanawiać może cena – koszt całego przedsięwzięcia wyniesie „jedyne” 125 tysięcy złotych.

Urząd miasta Gdyni zachwala projekt jako „nowy sposób na złapanie oddechu i zrelaksowanie się w miejskiej przestrzeni”. Hamaki staną niedaleko plaży, w parku u zbiegu alei Jana Pawła II i skweru Kościuszki.

– To idealny przykład na to, jak kreatywność gdynian dzięki Budżetowi Obywatelskiemu może wnieść dużo dobrego do przestrzeni publicznej. Pojawił się ciekawy pomysł, mieszkańcy poparli go swoimi głosami i już niedługo w Śródmieściu powstanie zupełnie nowe miejsce wypoczynku – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Forma jest na tyle nieszablonowa i nowoczesna, że na pewno będzie cieszyć się sporą popularnością. Hamaki docenią zapewne nie tylko mieszkańcy, ale i turyści – dodaje.

Wszystko brzmi pięknie, nowocześnie i światowo. Nie pasuje nam jedynie w tym wszystkim koszt przedsięwzięcia. Z kieszeni gdynian na projekt pójdzie aż 125,5 tys. zł. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że w przeliczeniu jeden hamak miejski będzie kosztował 25 tys. zł.

W przetargu chętna na realizację hamaków okazała się tylko jedna firma – FB Jelcz z Chwaszczyna. Co ciekawe, na co dzień firma trudni się się nieco innym fachem. Wykonuje przede wszystkim prace budowlane przy użyciu sprzętu ciężkiego. Teraz wyprodukuje również hamaki, bo w sumie kto by nie chciał zainkasować za pięć sztuk 125 tys. złotych?

Źródło: gdynia.pl/trojmiasto.pl/wolnosc.24.pl