Ziemkiewicz ostro! „Gdyby Jezus nauczał dziś Facebook i Youtube na pewno by go zablokowały”

Po ostatnich marszach równości w sieci pojawiło się wiele wykwitów mądrości lgbciaków polskich, w których szczególnie przebijały się te, o tym, że „Jezus szedłby dziś z nami”. Wbrew pozorom słowa uczestników Marszów Równości wcale nie są kuriozalne.

Tydzień temu miał miejsce Marsz Równości w Warszawie pod patronatem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Tydzień później tęczowe natarcie miało miejsce pod Jasną Górą, tam jednak obrońcy tradycji i chrześcijańskich wartości stawili im czoła.

„Jezus Szedłby z nami” – takiej treści transparent pojawił się na warszawskiej paradzie równości. Celnie podsumował go ks. Jacek Gniadek: Wszystko się zgadza.

„Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle się mają.”

(Mt 9, 10-12)

Teraz do tej samej kwestii odniósł się Rafał Ziemkiewicz. – Fala prowokacyjnych zapewnień, z kim maszerowałby dziś Jezus, gdyby chodził po świecie. Łatwo gadać, bo nie wiadomo – pisze na Twitterze publicysta „Do Rzeczy”.

– Ale znając Jego niezmienną naukę jedno można powiedzieć z cała pewnością, : gdyby chodził po świecie i nauczał dziś, Facebook i Youtube na pewno by go zablokowały – podsumował celnie Ziemkiewicz.