Zwyrodnialec powiesił psa na łańcuchu! „Zwierze umierało w męczarniach”

„68-letni Mieczysław Ch. z gminy Łyse pod Ostrołęką powiesił na łańcuchu psa sąsiada. Taki dramatyczny widok ujrzeliśmy wczoraj. Roczny pies „Leon”, w typie rasy Beagle umierał szczególnie okrutnie” – czytamy w facebookowym wpisie Pogotowia dla Zwierząt. Psiak umierał w męczarniach. Zwyrodnialcowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Zwyrodnialec wykonał egzekucję na rocznym czworonogu. „W minioną środę wieczorem jego pies Leon, jak zwykle czekał na dzieci, by się z nimi bawić. Do zwierzęcia podszedł nagle sąsiad – Mieczysław Ch., następnie zabrał zwierzę pod pachę i poszedł z nim na swoje podwórko” – czytamy dramatyczną relację. Tam w brutalny sposób zabił zwierze. Zaraz po tym opuścił swoją posesję.

Właściciel zwierzaka, Piotr Młynarczyk jak tylko zorientował się, że sąsiad zabrał jego pupila ruszył go szukać. Pojawił się na posesji Ch., sprawdził kolejne budynki gospodarcze, ale tam Leona nie było. W końcu zajrzał do kurnika. To co zobaczył było prawdziwym ciosem. Jego roczny piesek wisiał nieżywy na łańcuchu.

Ch. po tym co zrobił uciekł, ale już po dwóch godzinach pojawił się znowu, żeby ukryć zwłoki pieska. Wtedy też został zatrzymany. „Mieliśmy dziś nadzieję na tymczasowy areszt dla sprawcy, ale Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce wypuściła dziś mężczyznę wolno już po przedstawieniu mu zarzutów”- piszą wolontariusze Pogotowia dla Zwierząt.

„O zdarzeniu natychmiast powiadomiono policję. Rozpoczęło się poszukiwanie sprawcy. Szybko ustalono adres, pod który udał się mężczyzna. Tam go jednak nie zastano. Po kilkudziesięciu minutach 68 – latek pojawił się ponownie pod domem. Przyjechał z workiem, aby zabrać i ukryć zwłoki zwierzęcia. Wtedy został zatrzymany” – można przeczytać w dramatycznym opisie.

Pies umierał długo. Zabicie czworonoga przez powieszenie jest najgorszą śmiercią, która następuje bardzo powoli. Czym Leon zasłużył sobie na taki los? Otóż jako szczeniak pogonił dwie kury Ch.

Młynarczyk nie może się otrząsnąć po tym co się stało. – Leon był wspaniałym psem, ja naprawdę zrozumiał bym wiele. Ale dlaczego bezbronny, niewinny pies skończył w taki sposób. To boli najbardziej. Moja żona jest w 6 miesiącu ciąży, możecie sobie wyobrazić co przeżyliśmy. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w te sprawę, a przede wszystkim Pogotowie dla Zwierząt – napisał w komentarzu.

Pogotowie dla Zwierząt zabrało okaleczone zwłoki zwierzęcia na sekcję zwłok.

Zwyrodnialec został już przesłuchany i przyznał się do winy. Wolontariuszom, którzy byli na miejscu nie powiedział dlaczego tak potraktował zwierze. Ci zapowiedzieli, że jako strona w sprawie dopilnują, żeby Ch. dostał najwyższy możliwy wyrok za to co zrobił – 5 lat pozbawienia wolności.

Źródła: Facebook/Pogotowie dla Zwierząt, wolnosc24.pl