Gdyby nie prywatne szkolnictwo, w Afryce nie byłoby edukacji dla biednych. Ks. Gniadek: „Bez psiębiorców nie byłoby ani jednej szkoły”

Ks. Jacek Gniadek SVD przy okazji zbiórki przez jedną z fundacji podkreślił, że gdyby nie prywatne szkolnictwo, całe rzesze biednych mieszkańców Afryki nie miałyby dostępu do edukacji. Zwraca uwagę, że możliwość kształcenia dzieci z biednych rodzin mają właśnie dzięki lokalnym przedsiębiorcom.

Kapłan udostępnił zdjęcie fundacji Asbiro, która zajmuje się jedną z afrykańskich prywatnych szkół, do której swoje dzieci posyła biedniejsza część społeczeństwa.

– W Afryce prywatne szkoły są dla biednych dzieci. Rodzice sami płacą czesne i wysyłają dzieci do prywatnych szkół, które są prowadzone przez lokalnych przedsiębiorców – napisał ks. Jacek Gniadek SVD na Facebooku.

– Bez ich przedsiębiorczości w Lindzie (biedna dzielnica na obrzeżach Lusaki) nie byłoby ani jednej szkoły. Mieszka tam 20 tys ludzi – dodał kapłan.

Tymczasem w Polsce wciąż w powszechnej świadomości panuje mit, jakoby prywatyzacja szkolnictwa prowadziła do pozbawienia dostępu do edukacji całych mas społeczeństwa. A tak – zamiast mnóstwa różnorodnych placówek, które działały by efektywnie w danym regionie – mamy mnóstwo źle zorganizowanych, centralnie zarządzanych szkół, które nie są w stanie dobrze wykształcić wybitnych osobowości.