Michał Rachoń totalnie odleciał! Naczelny propagandysta IV RP po raz kolejny atakuje Konfederację! [VIDEO]

Michał Rachoń, czyli twarz najgorszej możliwej zmiany jaka dotknęła TVP, znowu atakuje Konfederację. Jak zwykle chwyta się najobrzydliwszych technik manipulacji i zakłamywania rzeczywistości.

Fałszywe oskarżenia i przyznanie się do winy

W najnowszej wypowiedzi Michała Rachonia pojawiają się dwa ciekawe elementy. Pierwszym z nich są kolejne fałszywe oskarżenia o jakieś dziwne związki z Federacją Rosyjską. Po świetnej akcji Grzegorz Brauna, który sam na siebie doniósł zawiadamiając służby, że istnieje podejrzenie iż jest „ruskim agentem” (po to żeby go porządnie prześwietlili i PiS mógł skończyć z tą farsą); więc po tej akcji takie oskarżenia to tylko ośmieszanie samego siebie.

Drugi ciekawy element to przyznanie się do winy. Rachoń wprost mówi, że temat ustawy 447 został podniesiony do debaty publicznej tylko dzięki politykom Konfederacji, ponieważ cała reszta POPiSu i ichnich tub propagandowych solidarnie na ten temat milczała.

„Temat ustawy 447 w polityce USA i w rozmowach w agendzie politycznej USA nie istniał do momentu, kiedy politycy

Konfederacji go nie wywołali […] To wszystko była dość duża i znacząca operacja Federacji Rosyjskiej.” – powiedział Rachoń. Rzeczywiście jest się czym chwalić, tym że nie przekazywało się widzom pełnych informacji na tak ważny temat prowadząc „Wiadomości”.

Źródło: Twitter