Na powierzchni księżyca Jowisza leży sól kuchenna. Pochodzi z… Europy! Co jeszcze może się tam znajdować?

Europa o którą chodzi w tytule to jednak nie nasz kontynent tylko nazwa jednego z księżyców Jowisza. To tam znaleziono chlorek sodu czyli popularną sól spożywczą. Może to być oznaka tego, że lodowy ocean na powierzchni tej odległej planety przypomina ziemskie morza bardziej niż ktokolwiek mógł podejrzewać.

Sól została odkryta pod grubym lodowym płaszczem jednego z księżyców Jowisza – oznajmili światu naukowcy z Jet Propulsion Laboratory i California Institute of Technology.

Jeszcze za czasów przelotów nad tym naturalnym satelitą sond Galileo i Voyager, podejrzewano że Europę pokrywa ocean bogatej w sole wody i lodowa pokrywa.

Sonda Galileo była wyposażona w specjalne urządzenie do wykonywania pomiarów które dzięki badaniom w podczerwieni wykazało, iż obecne na Europie sole to siarczan magnezu. Naukowcy zajmujący się sprawą doszli do wniosku, że substancje pochodzą z ukrytego gdzieś głębiej oceanu.

Dokładniejsze badania obaliły jednak tezę o obecności tych soli na Europie. Teraz badania powtórzono, jednak zamiast podczerwieni użyto światła widzialnego.

„Ludzie zwykle zakładają, że jedyną interesującą metodą spektroskopii (badania opartego na analizie promieniowania elektromagnetycznego) stosowaną w badaniach planet jest spektroskopia w podczerwieni. To dlatego, że większość poszukiwanych cząsteczek jest widoczna w tym zakresie”

– opowiedział naukowiec odpowiedzialny za przeprowadzanie badań, Mike Brown.

„Nikt wcześniej nie badał Europy w świetle widzialnym z tak dużą rozdzielczością przestrzenną i spektralną. Sonda Galileo nie miała spektrometru światła widzialnego. Na jej pokładzie działał instrument pracujący w bliskiej podczerwieni, a w tym zakresie chlorki są niewidoczne”

– dopowiedziała współautorka pracy na ten temat, Samantha Trumbo.

Zwykła sól jest jednak prawie niedostrzegalna w świetle widzialnym. Dopiero gdy zadziała się na nią podobnym promieniowaniem, jakie oddziałuje na Europę, sól zmienia barwę i można ją zidentyfikować.

Prowadząc obserwacje przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a naukowcy dostrzegli na powierzchni Europy takie właśnie ślady napromieniowanej soli.

” Od 20 lat mieliśmy możliwość przeprowadzenia takiej analizy z użyciem Teleskopu Hubble’a. Tylko nikt nie pomyślał o tym, aby to zrobić.”

– powiedział profesor Brown.

„Sole magnezu po prostu wyciekłyby do oceanu ze skał na dnie, ale chlorek sodu może wskazywać, że dno jest aktywne hydrotermalnie. To by oznaczało, że Europa jest geologicznie bardziej interesującym planetarnym ciałem, niż zakładano”

– wyjaśniła Samatha Trumbo

Źródło: PAP, TVP INFO